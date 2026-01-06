Btt | Júnior
Manu Souto se impone en la 3H Resistencia de Lousame 2026
REDACCIÓN
A Estrada
El júnior estradense del Xesteiras, Manu Souto, se impuso con claridad en la 3H Resistencia de Lousame 2026, que forma parte de la Copa y el Campeonato de Galicia de Resistencia. El resultado sitúa a Souto como líder de la competición. En la cita también formó parte el estradense Víctor Riveira, que participó en la modalidad de parejas junto a Nerea Sánchez, finalizando la prueba en una meritoria segunda posición. Además, en la categoría femenina, la júnior Alexandra Lorenzo conquistó la segunda posición, sumando un nuevo podio para el conjunto del CDM Xesteiras.
