El GTR celebra sus asambleas de socios el sábado en el Lalín Arena

El GTR-Galaico Trail Run celebrará sendas asambleas de socios este sábado, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda, en el aula del Lalín Arena. En el orden del día de la asamblea ordinaria aparecen la memoria, el balance y la rendición de cuentas anuales por parte del presidente saliente. En el caso de la asamblea extraordinaria, se presentará y se elegirá al presidente (única candidatura). Las dos asambleas se celebrarán de forma consecutiva y para asistir habrá que estar al corriente de pago de la cuota de socio.

Ese mismo día también tendrá lugar, a partir de las 20.00 horas en el Café de Mili de la capital dezana, la asamblea anual de Roteiros de Lalín. En este caso, el orden del día contempla el resumen de actividades del año 2025, la presentación de las cuentas y el programa previsto desde la asociación para el presente ejercicio de 2026.