«A lo mejor, en cinco o seis años puede ser posible correr en un Fórmula 1»

¿Está cumpliendo su sueño?

Sin duda. Ya cumplí uno el año pasado con los títulos conseguidos y ahora toca trabajar lo más duro posible para poder conseguirlo y ver lo que realmente podemos hacer este año en la nueva categoría.

¿McLaren fue la mejor opción para dar el salto a la F4?

Eso lo gestionó All Road Management y, después, entre todos consideramos que McLaren era la mejor de cara al futuro.

¿Qué es lo que tiene la fábrica británica para gustar tanto?

Yo creo que es una gran familia que apoya mucho sobre todo a los jóvenes de cara al futuro y consideramos que era una de las mejores academias para seguir trabajando con ellos hasta llegar a poder conseguir nuestro sueño.

¿Qué fue lo que más le gustó de lo que pudo ver durante su visita a las instalaciones de Woking?

La verdad es que me gustó sobre todo la fábrica en sí porque eran tres edificios conectados por un túnel subterráneo. No me espera que fuera tan grande y tan bien hecha. Es impresionante.

¿Tuvo tiempo de conocer a Lando Norris o Oscar Piastri?

Todavía no pude encontrarme con ninguno de ellos, la verdad. Me gustaría conocerlos y a ver si es posible durante el campus que voy a hacer allá del 7 al 11 de enero.

¿Cuál es la diferencia más grande desde el punto de vista del piloto entre conducir un kart o un bólido monoplaza?

Sobre todo la frenada. Es verdad que me costó un poco habituarme al principio de todo, en especial el adaptarse al punto de frenada y como aplicar la presión.

¿Cómo se sintió la primera vez que pilotó un monoplaza?

Lo que más me sorprendió es que corres más de lo que me podía esperar, pero bien. De todas formas, el cambio es muy grande. Al tener suspensiones y embrague cuesta un poco aclimatarse.

¿Tiene previsto realizar más test en Italia antes de la primera carrera del campeonato?

No, porque ahora nos vamos a Abu Dabi para realizar durante un par de días los test previos antes de las carreras, que finalmente son cuatro: dos en Abu Dabi, una en Dubai y otra en Catar.

¿Cuál es su agenda antes del inicio de la F4 en Oriente Medio?

Cuando acabe el campamento con McLaren del 7 al 11 de enero viajaré hasta París para recoger el premio de campeón de Europa, donde estarán todos los pilotos más destacados de karting.

¿Qué plazo se marca para poder conseguir algún día un volante de un Fórmula 1?

Desde luego, es mi gran sueño. Si seguimos haciendo las cosas bien, y nos vamos adaptando a todas las categorías que quedan por delante sacando lo mejor de nosotros, a lo mejor en cinco o seis años puede ser posible correr en un Fórmula 1.

¿Conoce a sus rivales en su aventura oriental de F4?

Conozco, y muy bien, al belga Dries Van Langendonck. Lo tengo en el equipo de McLaren, pero no corre conmigo. Los dos vamos a hacer campeonatos diferentes. En cuanto a los compañeros de equipo, ya pude entrenar con ellos los test que hice en Italia y, después, al resto los conozco de la etapa de kart porque todos pasamos de la categoría OK ahora a los fórmulas y todos nos conocemos mucho.

Se especuló con su presencia en la IndyCar, ¿es cierto?

No lo creo por ahora.

¿Cómo de diferentes están siendo las Navidades?

Al final, esto es algo nuevo para mí y vivirlo es muy bonito. En Silleda procuro descansar y desconectarme todo lo que puedo. Estoy entrenando con la bici de montaña y, después, toca marcharse para Italia para reincorporarme.

¿Qué papel juega su padre en su trayectoria deportiva?

Hay que tener en cuenta que empezamos juntos a trabajar desde que yo tenía 3 años y siempre como una especie de entrenador personal en todas las carreras ejerciendo como mi mecánico. Tenemos mucha confianza y creo que sin él no podría ser posible estar donde estoy ahora.

La que tiene que sufrir mucho es su madre, ¿o no?

Se lo está tomando muy bien, la verdad. No suele venir mucho a las carreras pero nos llamamos a diario para contarle cómo va todo. También tengo que decir que el cariño de una madre es muy importante cuando te dedicas a algo como las carreras tan joven.