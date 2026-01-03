El Disiclín jugará a mitad de pista en el Arena lo que resta de temporada

El Disiclín Balonmán Lalín disputará sus partidos como local durante la segunda vuelta a media pista en el multiusos Lalín Arena. Lo que en principio fue una medida provisional provocada por la celebración del Nacional de futbolín, se ha convertido en un talismán para el equipo de Pablo Cacheda, que ha vencido de forma consecutiva ofreciendo una muy buena imagen en los dos partidos previos al parón navideño.

«Esa es la idea. Creo que se genera un ambiente más de caldera y nos sentimos más arropados. La verdad es que en las dos últimas semanas ha funcionado. Entonces, seguiremos tirando por ahí para ver si mantenemos la misma suerte», aclara el técnico rojinegro. Cacheda recuerda que «el año de Plata la cosa se montó así por el tema covid, aforo y demás. Se mantuvo al año siguiente, que fue el de la fase de ascenso. También creo que era diferente el ambiente que había en el multiusos. Aprovechando que el día del Teucro nos sentimos a gusto decidimos seguir así» y añade que «creo que los jugadores notan un pabellón menos frío porque sino se nos hace mucho más grande para la gente que está viniendo y ayuda a que el aficionado se meta un poco más en el partido». Y añade al respecto que «al final, en el otro sentido es cómodo para jugar y creo que incluso visualmente queda bien, pero da la sensación de que hay mucha menos gente de la que normalmente viene a los partidos. Cuando juegas a mitad de pista te das cuenta de que prácticamente llenas esa parte del Lalín Arena».

Pablo Cacheda piensa que en esto todos los estamos del club van de la mano: «Yo creo que al aficionado incluso le gustó. Hasta donde yo sé creo que varios seguidores así se lo comunicaron a la directiva y que después del partido contra el Teucro fue otra manera de sentirse también ellos en el recinto. Si todos estamos cómodos de esa forma, y de momento problema de aforo no tenemos, pues oye. Si algún día tenemos que volver al campo grande, que sea porque conseguimos de que venga todavía más gente a animarnos y que se nos quede pequeño». Además, hace memoria para indicar que «tengo el recuerdo de cuando empecé como entrenador, que jugábamos con la pista a medio campo, y era un ambiente muy chulo y los jugadores se sentían arropados

Entrenamientos

Por otro lado, el equipo regresó el lunes a los entrenamientos. «Le dimos una semana de descanso necesaria al equipo para desconectar porque el calendario de Primera Nacional no da tregua. Estamos entrenando porque la semana que viene creo que tenemos un partido fundamental para afrontar la segunda vuelta. Jugamos contra el último clasificado en casa, volvemos por todo lo alto de vacaciones y preparamos un partido que puede ser un punto de inflexión para bien o para mal», explica el entrenador del Disiclín Lalín.

Por último, la enfermería de los lalinistas sigue igual. «Cuento con alguna incorporación para la semana que viene. Juan Lago está en la recta final, al igual que Brais Cangado, que tiene el alta médica. A nivel defensivo echamos de menos a gente como Juan o Miguel García que nos dan un poco más de solidez, aunque en los últimos partidos fuimos capaces de ir supliéndolos con buena nota», concluye el entrenador del Disiclín.