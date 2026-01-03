Un CESA con acento lalinista

Ya está todo listo para la disputa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que este año organiza la Federación Catalana de Balonmano. Una decena de jugadores de la base del Balonmán Lalín defenderán los colores de Galicia acompañados por los técnicos Budi y Paco Aguiar. Se trata de los juveniles Manuel Souto, Luis Martínez, Martín Vázquez, Luis Rozas y Alba Faílde. Los cadetes Marco González, Enzo Novoa, José Enrique Portas y Sálvora Vilariño, y la infantil Alba Cagide.

Con un impacto económico de más de 2 millones, el evento movilizará a 2.340 participantes, 800 de los cuales se alojarán en Blanes. La Ciudad Deportiva Blanes (CEB) acogerá por tercer año consecutivo el torneo, aunque la competición también se celebrará en otras cinco localidades como Lloret de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Mataró, Pineda y Tordera, pero la sede principal continúa siendo Blanes, por las inmejorables prestaciones y comodidades que ofrece.

El CESA es el campeonato autonómico de balonmano que movilizará a más de 2.340 jugadores que, junto con sus respectivas familias, darán vida a las distintas sedes donde se desarrollará el torneo. De este total, la expedición gallega estará formada por 96 jugadores, acompañados por 18 técnicos, cuatro fisioterapeutas, un enfermero, personal de comunicación y directivos. Como es habitual, también se espera una importante presencia de aficionados, con alrededor de medio millar de personas animando a los equipos gallegos en las gradas.

El evento deportivo de base arrancó ayer, con la llegada de los participantes y acompañantes, así como de los equipos técnicos y de la organización, para que la competición comience hoy en tierras catalanas. El campeonato se prolongará hasta el jueves 8 de enero, cuando tendrán lugar las finales para decidir a los ganadores, así como el acto final de entrega de premios en el que Galicia espera tener protagonismo.