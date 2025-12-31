El Estradense quiere poner «el cierre que se merece» a su centenario

El Estradense ha anunciado la organización de una fiesta tras el partidos que disputarán el sábado 10 de enero ante el Compostela en el Novo Municipal. Esta celebración servirá para poner el punto y final a los actos organizados con motivo del centenario del club. El partido se ha fijado para las 16.30 horas y a su finalización dará comienzo una fiesta en el campo con música en directo, que se extenderá durante horas y a la que están invitados todos los aficionados del Estradense. Actuará el dúo Alba y Selu, seguido de los DJ Carlos López y Álex Brea.

El encargado de presentar este evento fue el directivo Carlos Gómez «Cepas». «La idea era hacer la fiesta antes de que terminase el año propio del centenario pero no pudo ser. El último partido en casa no cuadraba bien, así que decidimos atrasarlo hasta el 2026 con el partido contra el Compostela, en el que seguro que vendrá mucho público. Dedicimos que había que terminar esto con algo grande como este tardeo largo. Esperemos que sea el cierre que merece», manifestó.

El directivo calificó como «excelente» la gran acogida que tuvieron todas las iniciativas puestas en marcha en los últimos meses, como por ejemplo la venta de las camisetas creadas con motivo del centenario. «A día de hoy todavía seguimos vendiendo camisetas. Ayer precisamente llegó un pedido de camisetas con vistas al día de Reyes y ya está agotado. Calculamos que andamos cerca de las mil camisetas vendidas. Es algo con lo que no contábamos para nada. Ni nosotros ni New Balance, que están muy agradecidos y contentos», explicó, anunciando que continuarán con la misma marca la temporada que viene, aunque con un nuevo diseño de camisetas. «Todo salió bien y son cumplidores, así que seguiremos con ellos. Estamos haciendo un diseño que creo que es muy bonito para A Estrada. Sería con vistas a la temporada que viene».

Será un año en el Estradense estrenará patrocinio principal tras varias temporadas luciendo la marca Noribérica. «Tendremos patrocinador nuevo y, si todo marcha bien, se anunciará en esta fiesta final del centenario», explicó Cepas, quien mostró el agradecimiento del club a Noribérica. «Siempre le fuimos pidiendo prórrogas y nunca hubo un no por respuesta por su parte. Ahora ya llegó el momento de cerrar esa etapa».

Cepas señala que otra iniciativa que se ha ido consolidando ha sido la gala de socios, que no ha parado de crecer desde su primera edición, además de las fiestas que se han organizado en el Novo Municipal, a las que siempre asistieron un gran número de personas. «La gente colaboró con nosotros y el equipo estuvo a la altura, jugando el play-off. Al final es todo un conjunto: directiva, jugadores, entrenadores y los aficionados. Sin ellos no somos nada», manifestó contando una anécdota para explicar la expansión que ha vivido el Estradense en los últimos años. «Un amigo cafetero estuvo haciendo una prueba de café en el estadio del Sadar. El director deportivo del Osasuna le preguntó de dónde era y él le respondió de A Estrada. En cuando lo escuchó, le preguntó por el Estradense porque nos seguía. Le dio la enhorabuena por nuestras redes sociales y por el centenario».