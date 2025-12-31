Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Base

El A Estrada Basket organiza su primer Torneo de Nadal

El pabellón Coto Ferreiro de A estrada acogerá el próximo sábado día 3 una intensa jornada de baloncesto. El A Estrada Basket organiza su primer Torneo de Nadal, en el que participarán siete equipos y que se extenderá desde las 10.00 hasta las 21.30 horas. Además del equipo local participarán Basketdeza, Obradoiro-Silleda, Urracas de Caldas, Gremlins de Cuntis, Club Santa Baia de Boiro y Club Río Ulla de Pontecesures. La competición se disputa en las categorías baby, mini, infantil, cadete, júnior y sénior. Se organiza en colaboración con las Festas de San Paio.

