Atletismo

Cristóbal Dios se suma al Atletismo A Estrada tras dos años de parón

Cristóbal Dios.

REDACCIÓN

A Estrada

El triatleta estradense Cristóbal Dios se incorporará la próxima temporada al Atletismo A Estrada. «Nos tocan presentar la incorporación al grupo de los absolutos de Cristobal Dios. El triatleta está de vuelta a los entrenamientos y competiciones tras más de dos años de descanso pero sin ninguna prisa. Lo hará en 2026 vistiendo los colores del club local. Desde el Atletismo A Estrada lo recibimos con los brazos abiertos», explicaron a través de la entidad. Cristóbal Dios anunció su retirada del triatlón de élite en 2021, tras haber firmado importantes victorias y podios a nivel nacional.

