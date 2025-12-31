Ciclismo | Ciclocross
Buen papel de Fon Vacárcel y Román Terceiro en el Gallego
Los ciclista de la Peña Bikestrada Fon Vacárcel y Román Terceiro disputaron el pasado fin de semana el Campeonato Gallego de Ciclocross que tuvo lugar en Maceda. Ambos terminaron en puestos de mérito dentro de la categoría Máster 30. Fon acabó siendo octavo y Román duodécimo. Por otro lado, varios ciclistas de club se desplazaron hasta Ribeira para disputar la clásica Ruta de Nadal en su XV edición, que ya se esta convirtiendo en una ruta habitual para finalizar el año.
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Davila 30/12/2025
- El Papa nombra a Luis Quinteiro Fiuza presidente mundial del Apostolado del Mar
- Halla un bolso con 1.000 euros en el aeropuerto de Santiago y la arrestan a punto de embarcar