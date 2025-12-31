Buen papel de Fon Vacárcel y Román Terceiro en el Gallego

Los ciclista de la Peña Bikestrada Fon Vacárcel y Román Terceiro disputaron el pasado fin de semana el Campeonato Gallego de Ciclocross que tuvo lugar en Maceda. Ambos terminaron en puestos de mérito dentro de la categoría Máster 30. Fon acabó siendo octavo y Román duodécimo. Por otro lado, varios ciclistas de club se desplazaron hasta Ribeira para disputar la clásica Ruta de Nadal en su XV edición, que ya se esta convirtiendo en una ruta habitual para finalizar el año.