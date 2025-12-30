Éxito del Clinic del Basketdeza con más de 30 participantes
El club Basketdeza organizó ayer un clinic en el que contó con la participación de los reputados entrenadores Isabel Lemos e Iago Castro. Esta iniciativa, que se llevó a cabo en la tarde de ayer en el pabellón municipal de Lalín contó con más de una treintena de inscritos, que pudieron disfrutar de los consejos y enseñanzas de dos entrenadores con un amplio currículo y mucha experiencia en la élite del baloncesto nacional.
