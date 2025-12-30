Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo | Trail

El estradense Nico Lorenzo, segundo en trail de Lousame

Participantes del equipo dezano.

Participantes del equipo dezano.

El corredor del Atletismo A Estrada Nico Lorenzo finalizó el año con un podio en el Trail de Lousame. Compitió en el trail corto sub-16 en el que se podía correr por momentos. Aprovechó su ventaja como atleta en pista con respecto a sus rivales para cerrar un gran año

