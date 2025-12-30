Atletismo | Campeonato Gallego
El Atletismo Deza roza el podio en el Gallego de Combinadas
El Atletismo Deza tuvo un gran fin de semana. El sábado disputaron el Trofeo Luis Torrado. En esta competición, la mayoría de sus atletas alcanzaron una marca personal que les podría llevar a entrar en el Campeonato Gallego.
Durante todo el fin de semana se estuvo celebrando el Campeonato Gallego de Combinadas en Ourense. En esta competición participaron tres deportistas del club dezano, de 17, 15 y 14 años, que hicieron equipo y compitieron en el nivel absoluto. Hasta la final, pelearon por entrar en el podio, pero quedaron en una gran cuarta posición, por detrás de los grandes: Celta de Vigo, Xuncas de Lugo y Gimnástica de Pontevedra. “Un gran equipo de aldea que llegó a la élite de equipos”, afirmaron desde la entidad.
Por último, el Atletismo Deza celebra las dos últimas pruebas con este escudo para Dani Conde. Quien hizo los 200 m en 22,15” y los 60 m en 7,09”. “Lamentamos que se vaya del Deza, pero lo felicitamos por fichar por el Narón, con el que seguro cosechará grandes resultados ya que es un atleta de muy alto nivel”, destacan desde el club.
