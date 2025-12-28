salvamento deportivo | Nacional
Paula Pena participa en una concentración nacional en Valencia
REDACCIÓN
A Estrada
La deportista del Club Natación y Salvamento A Estrada Paula Pena, se encuentra estos días en Valencia para participar en una concentración de Navidad organizada por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Esta actividad dio domingo el viernes y finalizará hoy. No es la primera vez que la joven promesa del salvamento estradense recibe una convocatoria similar. Ya participó en esta concentración hace dos años, cuando era infantil. Ahora repite ya en categoría cadete.
Paula Pena es uno de los cuatro convocados en Galicia junto a Hugo Ferreño (Laracha), Samuel Miguel (Santa Comba) y Sabela Paulos (Laracha), además del entrenador de la Fessga Gabriel Rodríguez.
