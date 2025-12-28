Un año más, los veteranos del Club Deportivo Estradense se dieron cita en el Novo Municipal para rendir homenaje a Alfonso Varela, expresidente y exjugador de una entidad que llevó a una de sus etapas más gloriosas. Unos 40 jugadores se sumaron a este memorial para disputar un partido amistoso. Buena parte de ellos pertenecían al equipo de veteranos del Estradense, que se completaron con jugadores históricos del club. Como es tradición, este memorial sirvió para recaudar alimentos no perecederos entre los participantes. Todas las cajas recogidas serán entregadas la próxima semana a Cáritas Parroquial A Estrada. Entre los asistentes estuvieron varios familiares.

El nombre de Alfonso Varela está ligado intensamente al Club Deportivo Estradense. Varela jugó en su juventud tanto en el primer equipo como en el de veteranos. Sin embargo, destacó sobre todo por su faceta directivo, más concretamente como presidente del club durante un total de 18 años, el más duradero de la historia de un club que se fundó en 1925.

Su amigo Víctor Lomba, emblemático exjugador y entrenador del club, destacó en un discurso previo esta faceta de Varela pero también la huella que dejó en el ámbito empresarial estradense. La familia Varela era propietaria de la fábrica textil Manufacturas Varela. Alfonso Varela asumió la gerencia de la compañía familiar hasta que la crisis textil puso fin a la misma. Desde aquel momento, se dedicó enteramente a la gasolinera que había empezado a compaginar en los últimos años de existencia de la fábrica. Fue presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Pontevedra y también de la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE).