El Basketdeza organiza un clinic gratuito con Iago Castro e Isabel Lemos

El pabellón Municipal de Lalín acoge mañana un clinic gratuito organizado por el club Basketdeza. Se trata de la primera edición de una actividad que nace con la intención de consolidarse en el futuro y que en la jornada de ayer ya contaba con 30 entrenadores de baloncesto inscritos. Los encargados de dirigir este clinic son los entrenadores Isabel Lemos e Iago Castro.

Lemos será la encargada de guiar una actividad formativa que lleva por título «aprender jugando». Se trata de una experimentada entrenadora de baloncesto portuguesa que actualmente forma parte del cuerpo técnico del Club Ourense Baloncesto (COB) en España. Su trayectoria abarca tanto el baloncesto profesional masculino como la formación de cantera, y es conocida por su compromiso con el desarrollo técnico de los jugadores.

Iago Castro por su parte hablará sobre conceptos básicos defensivos. Es un reconocido entrenador de baloncesto gallego (nacido en Lugo en 1995) con una trayectoria consolidada en el baloncesto profesional español. Desde finales de agosto de 2025, forma parte del cuerpo técnico del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma.