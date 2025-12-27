Fútbol | Tercera
Iván Martín: «Trabajé como el que más pero no confiaron en mí»
El delantero deja el Estradense en busca de más minutos de juego
REDACCIÓN
El delantero andaluz Iván Martín ha decidido abandonar el Estradense tres meses después de su llegada al club. El ariete se marcha tras de haber disputado once partidos, todos ellos saliendo desde el banquillo, en los que anotó un gol. La falta de minutos lo llevó a tomar esta decisión y ya busca un equipo en su tierra natal.
«Fue una decisión mía. Vine aquí a jugar y a aportar pero no me dieron opciones», lamentó señalando la escasa participación en este primer tramo de la temporada. «Nunca me dieron una oportunidad. Creo que cuando salí al campo lo hice bien e incluso marqué un gol. Me voy sabiendo que puse todo entrenando y trabajé como el que más pero no confiaron en mí. Es una pena porque me gustaría haber aportado más al equipo».
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Cuarenta años repitiendo COU
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- Muere un exconcejal de Rianxo en un accidente de tráfico durante la Nochebuena
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro