Iván Martín: «Trabajé como el que más pero no confiaron en mí»

El delantero andaluz Iván Martín ha decidido abandonar el Estradense tres meses después de su llegada al club. El ariete se marcha tras de haber disputado once partidos, todos ellos saliendo desde el banquillo, en los que anotó un gol. La falta de minutos lo llevó a tomar esta decisión y ya busca un equipo en su tierra natal.

«Fue una decisión mía. Vine aquí a jugar y a aportar pero no me dieron opciones», lamentó señalando la escasa participación en este primer tramo de la temporada. «Nunca me dieron una oportunidad. Creo que cuando salí al campo lo hice bien e incluso marqué un gol. Me voy sabiendo que puse todo entrenando y trabajé como el que más pero no confiaron en mí. Es una pena porque me gustaría haber aportado más al equipo».