El gol como carta de presentación

Desde su etapa en la Escola de Fútbol Lalín Eloy Ferreira ha sido uno de esos jugadores que siempre dan que hablar. Todavía se recuerdan en el Cortizo los 33 goles que marcó en 31 partidos de Liga Gallega con el Lalín juvenil, claves para el ascenso a Nacional. Esos números lo llevaron pronto al primer equipo del Lalín, debutando con 17 años. La progresión del delantero lalinense se topó sin embargo con una pandemia y posteriormente con una rotura de ligamento cruzado. Eso sin embargo no mermó el olfato goleador de un hombre que, con 24 años, sigue haciendo del gol su mejor carta de presentación.

El olfato goleador de Eloy está siendo una de las claves del gran momento de forma del Lalín. Los rojinegros han llegado al parón de Navidad como segundos, tras encadenar doce partidos consecutivos sin perder y con seis triunfos en sus últimos seis partidos. Mientras el equipo de Dani Méndez escalaba posiciones para colocar al líder a tiro de piedra, Eloy ampliaba su cuenta goleadora hasta los 10 goles en 16 partidos, convirtiéndose a estas alturas en el máximo goleador de la Preferente Norte. Esos números se incrementaron notablemente en las última tres jornadas, en la que marcó seis goles, a doblete por jornada.

Lo más llamativo de los números del canterano rojinegro es que comenzó la temporada alejado del área. La llegada del contrastado goleador Cristian para la posición de nueve hizo que Eloy tuviese que mostrar su calidad en banda, pero lejos del gol. Todo cambió sin embargo con la lesión de Cristian, que le abrió la posibilidad de volver a ser la referencia en punta de ataque, una oportunidad que no desaprovechó. Dani Méndez hablar de él como un jugador «polivalente», con un gran calidad técnica y que va bien de cabeza. «Solo le falta tener más regularidad con el gol, algo que ahora está logrando. Ojalá sea este el año en que explote», explica Méndez, quien no esconde su querencia por el juego y las posibilidades del canterano.

Esos halagos vienen también en dirección contraria. Eloy destaca al trabajo realizado por Dani Méndez y Cuqui desde su llegada con la temporada iniciada. «Se notó el cambio. Creo que desde el primer día nos dieron la confianza que necesitábamos. El mensaje nos llegó. Nos vendió la moto», afirmó. «Cuando tienes confianza y las cosas salen bien, todo es más fácil. Incluso vas a trabajar de otra manera. Ahora mismo somos un equipo que va a lo mismo, todos juntos», manifestó.

A nivel personal, Eloy reconoce que está en un momento dulce de cara al gol. «Ahora mismo parece que meto todo», explica, aunque sabe que pronto podría volver a tener una labor diferente sobre el campo. «Cristian debería volver tras el parón, así que me tocará irme a la banda. Es normal. Es un delantero goleador, que se fichó para meter 25 goles».

Eloy mira ahora a futuro y ve al Lalín peleando por el ascenso hasta el final. Para ello considera claves sus próximos partidos ante dos rivales directos, Betanzos y Negreira. «Son dos partidos importantes a nivel de clasificación pero también a nivel moral. Salir de esos partidos como líderes tiene que ser una motivación extra para nosotros», valoró.