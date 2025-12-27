Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RacismoEl tiempo en GaliciaAcoso escolarVivienda en VigoNavidad solidariaBono transporte
instagramlinkedin

Fin del campus organizado por el Celta en A Estrada

Como cada año con la llegada de las fiestas de Navidad, el Celta de Vigo organizó un campus en A Estrada. A lo largo de esta semana, una treintena de niños y niñas pudieron disfrutar de una actividad formativa. Esta iniciativa se organizó en colaboración con la Escola Estrada de Fútbol Base.

TEMAS

Tracking Pixel Contents