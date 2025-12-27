Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

salvamento | Nacional

Andrés Carballeda competirá en París con la selección gallega

La selección gallega de salvamento deportivo ha anunciado su convocatoria para disputar el Meeting Internacional de Francia que tendrá lugar en París. Entre los convocados se encuentra el deportista del Club Natación y Salvamento A Estrada Andrés Carballeda como deportista absoluto.

