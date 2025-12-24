Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

Fútbol | Veteranos

Veteranos del Estradense organizan un homenaje a Alfonso Varela

Será el próximo sábado con un partido entre exjugadores del club

REDACCIÓN

A Estrada

El Novo Municipal de A Estrada acogerá el próximo sábado a partir de las 11.30 horas un partido homenaje al fallecido presidente del Club Deportivo Estradense Alfonso Varela. Esta iniciativa parte una vez más de exjugadores y entrenadores de su época en el club, encabezados por Víctor Lomba. La idea es reunir al mayor número de exrojillo para disputar un partido. La familia de Alfonso Varela está invitada a asistir.

Este homenaje viene realizándose desde hace años, aunque se suspendió en 2024 debido a la ausencia por enfermedad del propio Lomba. Aprovechando la ocasión, los veteranos colaborarán con la Operación Kilo de Cáritas Parroquial, por lo que jugadores y asistentes están invitados a poner su granito de arena con alimentos no perecederos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents