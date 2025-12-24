Fútbol | Veteranos
Veteranos del Estradense organizan un homenaje a Alfonso Varela
Será el próximo sábado con un partido entre exjugadores del club
REDACCIÓN
El Novo Municipal de A Estrada acogerá el próximo sábado a partir de las 11.30 horas un partido homenaje al fallecido presidente del Club Deportivo Estradense Alfonso Varela. Esta iniciativa parte una vez más de exjugadores y entrenadores de su época en el club, encabezados por Víctor Lomba. La idea es reunir al mayor número de exrojillo para disputar un partido. La familia de Alfonso Varela está invitada a asistir.
Este homenaje viene realizándose desde hace años, aunque se suspendió en 2024 debido a la ausencia por enfermedad del propio Lomba. Aprovechando la ocasión, los veteranos colaborarán con la Operación Kilo de Cáritas Parroquial, por lo que jugadores y asistentes están invitados a poner su granito de arena con alimentos no perecederos.
