Lucha | Base

El Keltoi disputa en Madrid el Torneo de Navidad San Blas

Las deportistas del Keltoi, con su entrenador.

REDACCIÓN

Lalín

El club Keltoi estuvo representado el pasado fin de semana en el Torneo de Navidad San Blas, celebrado en Madrid, con cuatro luchadoras. En sub17 África García se proclamó subcampeona, mientras que en sub15 India García acabó cuarta y Noa Amboage, fue sexta tras abandonar por una pequeña lesión. Sarai Gómez finalmente no pudo participar. Las cuatro disfrutaron además de una concentración nacional femenina celebrada también en Madrid.

