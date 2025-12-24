Concentración nacional de salvamento en A Estrada
A Estrada acogió una concentración de selecciones organizada por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Los jóvenes deportistas estuvieron desde el viernes haciendo uso de las instalaciones deportivas en el municipio, donde permanecieron hasta ayer. El alcalde, Gonzalo Louzao, ofreció una recepción, en la que participaron el director de tecnificación, Javier Carballo, y el técnico del CNS A Estrada, Enrique Ramilo.
