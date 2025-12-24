Celia Cerviño gana el Campeonato de España absoluto de dobles

La tenista estradense Celia Cerviño puso el broceh de oro a un gran final de temporada proclamándose campeona de España de dobles femenino. Lo hizo formando pareja con Aliona Bolsova Zadoinov, tenista española de origen moldavo. Se impusieron en la gran final a Lucía Cortez y Celia Ansón por un claro marcador de 6-3 6-1. Cerviño también disputó la competición individual, en la que alcanzó las semifinales. Ahí cayó ante Ángela Fita por 6-3 y 6-4. La vencedora acabó siendo Lucía Cortez.

La fase final de la vuelta del Campeonato de España de Tenis Absoluto arrancó el martes 16 de diciembre en las pistas del Sporting Club de Tenis de Valencia, una competición dotada económicamente de 41.250 euros. Tras la fase previa llegaba el turno de las mejores de España y entre las favoritas figuraba Celia Cerviño, que venía de protagonizar un gran final de año a nivel internacional, dejando así atrás una época marcada por las lesiones.

«Estou moi contenta de ter chegado as semifinais en individual e de voltarme a sentir competitiva por primeira vez despois da lesión. Amarro este final de ano como impulso para entrar ó ano que ven con forzas», manifestó la estradense tras el torneo, agradeciendo también a su compañera Aliona Bolsova que aceptase competir con ella en el torneo de dobles. «Moitas gracias a toda a xente que estivo a miña beira este ano tan complicado. Foi duro, moi duro para min, pero grazas a vos o mal trago pasouseme rápido».