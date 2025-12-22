Resurrección aurinegra: el Agolada saborea su primer triunfo liguero

Papá Noel se adelantó ayer en el Hospitalillo en forma de victoria para el SD Agolada. El conjunto aurinegro estrenó su casillero de victorias imponiéndose por un marcador de 3-2 al Abanqueiro. Los de Pablo Miguélez necesitaron remontar el tanto inicial de Óscar para los de Boiro que llegó a los dos minutos. Cristian igualó seis minutos después, pero Brais volvió a poner por delante a los coruñeses cuando el reloj marcaba el minuto 18. Al descanso se llegó con un empate a dos tantos después de que Nuno hiciera su primera gol del encuentro a los 26 minutos. El propio Nuno llevó la alegría a la grada del Hospitalillo a los 66 minutos haciendo el tercer y definitivo gol para el Agolada. Los tres puntos de oro conseguidos ayer por los pupilos de Pablo Miguélez deberían de servir para cambiar la dinámica en 2026.

Por su parte, el Sporting Estrada cedió el sábado un empate (1-1) en la visita del Campo Lameiro al estadio Manuel Regueiro. Los de Tinto se adelantaron a los 26 minutos por mediación de Juanín en un partido que los auriverdes tuvieron controlado y que se decidió en el tramo final. Sin embargo, a falta de un cuarto de hora Miranda hizo el definitivo tanto de la igualada para los visitantes. El reparto de puntos deja a los de Tinto en tierra de nadie ocupando la duodécima posición y a siete puntos de la zona de peligro. El Campo Lameiro está ahora a cuatro puntos de los puestos de promoción en la clasificación.