El Lalín golea en Fene y se coloca segundo en la clasificación

Victoria de prestigio la conseguida ayer por el Club Deportivo Lalín en su visita al feudo del colista, la Cultural Maniños (1-4). La derrota del Negreira permite a los de Dani Méndez irse de vacaciones siendo segundos en la clasificación provisional. El primer gol de la tarde llegó tras una internada de Manu Vilariño que dio el pase de la muerte a Eloy para empujarla. El Maniños empató de penalti en la única oportunidad que tuvo para irse al descanso con un marcador de 1-1.

El Lalín salió enchufado en la segunda parte y Brais Vila encaró al portero forzando un penalti que transformó Eloy. Después, Manu Vilariño en jugada individual desde fuera del área metió un zapatazo por la escuadra para hacer el tercero. El último gol rojinegro llegó tras un pase de Manu Vilariño a Eloy, que no falló en el mano a mano. Los del Cortizo acaban de esta forma 2025 con 11 puntos de ventaja sobre el sexto clasificado del grupo 1.