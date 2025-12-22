El Inversia gana el primer derbi al UD Estrada en el Coto Ferreiro

El Inversia Seguros A Estrada Futsal se impuso con un contundente 2-9 al UD Estrada FS en el primer derbi estradense de la historia en el Coto Ferreiro. Los visitantes realizaron un buen partido con el que despedir el año, siendo superiores durante todo el encuentro y sin dar opciones al UD Estrada. Pincho (3), Mella, Kiko, Julián (29 y Ángel, en propia meta, fueron los autores de los goles del Inversia. Ahmed y Nabaoui firmaron los tantos del conjunto local. El Inversia iniciará el año nuevo compartiendo el liderato con el Coruña Futsal, mientras que el UD Estrada lo hará a un punto de la salvación.