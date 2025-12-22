baloncesto | Tercera
El Basketdeza impone su calidad en su visita al AEB A Estrada
REDACCIÓN
El derbi comarcal entre el AEB A Estrada y el Basketdeza se saldó con una victoria clara del conjunto lalinense por un marcador de 39-62, en un encuentro intenso, disputado y condicionado por las numerosas adversidades físicas del equipo visitante. El Basketdeza llegaba al choque con varias bajas importantes, una situación que se vio agravada en los primeros instantes del partido, cuando dos nuevos jugadores tuvieron que retirarse lesionados. A pesar de ello, el conjunto visitante supo mantener la calma y competir con seriedad ante un AEB A Estrada sólido y bien organizado, en un ambiente de máximo respeto entre ambos equipos pese a tratarse de un derbi comarcal.
El primer cuarto estuvo marcado por la igualdad y la baja anotación. Fue a partir del minuto ocho cuando el Basketdeza encontró su mejor versión. El equipo lalinense logró subir una marcha, mover el balón con mayor fluidez y, sobre todo, comenzó a acertar desde el perímetro. Una serie de triples prácticamente consecutivos permitió abrir una brecha significativa en el marcador y cambiar el rumbo del encuentro, obligando al AEB A Estrada a ir siempre a remolque.
El Basketdeza, que firmó un triunfo de mérito en un derbi exigente, deja buenas sensaciones pese a las dificultades.
