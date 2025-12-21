Al Lalín solo le vale ganar en su visita al colista Maniños

El Club Deportivo Lalín despide 2025 esta tarde en Fene (O Pote, 16.15 horas) midiéndose al Cultural Maniños, colista de la categoría con una única victoria hasta la fecha en su casillero. Los rojinegros llegan a la cita con las bajas confirmadas por lesión de Xocas, Cristian y Emi Carril, y de Josema por sanción. Entra Guti, del filial, en la convocatoria que Dani Méndez ha confeccionado para la ocasión. «Es un partido en el que tenemos que salir con la misma intensidad que el pasado domingo contra el Puebla», afirma el técnico lalinista que destaca que el Maniños es un rival «que está colista pero que en esta categoría si te relajas te gana cualquiera. Sólo vale ganar y para eso tenemos que seguir en la misma línea que hasta ahora». Así las cosas, el Lalín intentará hacerse con la sexta victoria consecutiva «y acabar el año asentado en los puestos de fase de ascenso y quién sabe si recortando algo al Negreira», recalca el entrenador del Lalín puesto que esta tarde también se enfrentan en el García Hermanos Betanzos y Negreira, quinto clasificado y líder en solitario de la competición en el grupo 1 de la Preferente Futgal.