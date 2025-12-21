El Disiclín cierra el año y la primera vuelta con una victoria sin paliativos

Parece que jugar a media pista en el Arena le sienta de maravilla al Disiclín Balonmán Lalín. Los de Pablo Cacheda –dirigió al equipo después de ausentarse por la semana debido a su reciente paternidad– consiguieron en la tarde de ayer una victoria sin paliativos sobre un Balonmano Reconquista de Vigo que nada pudo hacer ante el despliegue táctico de los lalinistas (34-27).

Y es que el conjunto que ayer jugó con camisetas blancas realizó un partido muy serio en todas sus fases, en una línea muy similar que contra el Teucro en el partido de la «resurrección» del Disiclín. Al igual que entonces, los pupilos de Cacheda jugaron con una intensidad defensiva que desarboló el ataque vigués. Anticipaciones que se notan muy trabajadas o paradas que provocaban contragolpes fueron las principales armas de los dezanos durante todo el choque. De esta forma, los rojinegros consiguieron dominar el partido de principio a fin, proponiendo buenas combinaciones en ataque, que fueron subiendo goles al electrónico del multiusos para hacerse con cómodas ventajas. Y todo ello bajo la batuta de un Xosé que poco a poco ha encontrado su sitio, el incombustible Mateo e incluso un solvente Carmelo. Cacheda aprovechó el buen hacer de los suyos para dar minutos a todo el banquillo, que respondió con actitud. Xoel salió en los últimos 10 minutos para cumplir ante un Reconquista que en ningún momento fue capaz de reaccionar delante de un Disiclín que se va de vacaciones navideñas con los deberes hechos.