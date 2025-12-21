El Coreti juega con 12 y cae ante Mareantes

Jornada para olvidar la última del año en el Coreti Rugby Lalín de la Primera Gallega. Los «abellóns» sólo pudieron presentar ayer un equipo con 12 efectivos para intentar acabar el año con un buen sabor de boca en la visita del Mareantes-Barbanza al Cortizo (20-64). A pesar de todo, los jugadores locales aprovecharon sus opciones para ensayar por mediación de Díaz, Daniel Cea, Castro y Reynel.

Por su parte, las «abellonas» del Avatel tampoco pudieron dar en la tarde ayer la campanada en casa del líder CRAT B (31-15). Las rojinegras le plantaron cara al mejor equipo del campeonato en un encuentro donde los ensayos visitantes fueron obra Marta Varela, Aroa Lamela y Clara Rivero.