El Sporting recibe al Campo Lameiro, un rival de la zona alta

El Sporting Estrada también ha decidido adelantar su partido de la jornada 16. Los de Tinto recibirán esta tarde al Campo Lameiro en el estadio Manuel Regueiro en un duelo que dará comienzo a partir de las 18.30 horas. Los estradenses buscan en este partido volver a la senda de la victoria después de siete encuentros consecutivos sin poder vencer. El Campo Lameiro llega a su compromiso de A Estrada situado a 4 puntos de los puestos de promoción.

Por su parte, el Agolada jugará mañana a las 16.30 horas su partido frente al Abanqueiro en el Hospitalillo. Los aurinegros siguen una jornada más sin conocer la victoria y tendrán enfrente a un conjunto de la zona baja. Los dezanos acumulan tres jornadas consecutivas sin puntuar, por lo que intentarán remediar su precaria situación. El conjunto de Boiro consiguió en la jornada anterior su cuarta victoria de la temporada.