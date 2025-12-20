fútbol | Primera FG
El Sporting recibe al Campo Lameiro, un rival de la zona alta
Los de Tinto buscan la senda de la victoria ante el conjunto pontevedrés
REDACCIÓN
El Sporting Estrada también ha decidido adelantar su partido de la jornada 16. Los de Tinto recibirán esta tarde al Campo Lameiro en el estadio Manuel Regueiro en un duelo que dará comienzo a partir de las 18.30 horas. Los estradenses buscan en este partido volver a la senda de la victoria después de siete encuentros consecutivos sin poder vencer. El Campo Lameiro llega a su compromiso de A Estrada situado a 4 puntos de los puestos de promoción.
Por su parte, el Agolada jugará mañana a las 16.30 horas su partido frente al Abanqueiro en el Hospitalillo. Los aurinegros siguen una jornada más sin conocer la victoria y tendrán enfrente a un conjunto de la zona baja. Los dezanos acumulan tres jornadas consecutivas sin puntuar, por lo que intentarán remediar su precaria situación. El conjunto de Boiro consiguió en la jornada anterior su cuarta victoria de la temporada.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos