El Estradense, a romper en Viveiro su maleficio de seis jornadas sin vencer

El Estradense despedirá el año visitando esta tarde el campo del Viveiro, un partido adelantado correspondiente a la jornada 15. Tendrá lugar en el campo de Cantarrana a partir de las 16.15 horas. Tras este encuentro los de Manuti no volverán a jugar hasta el nuevo año –el día 11 de enero–, cuando recibirán en el Novo Municipal de A Estrada al líder imbatido, Compostela.

Los rojillos afrontan la salida a Viveiro con la necesidad de volver a ganar después de seis jornadas consecutivas sin hacerlo. Además, sus tres últimos encuentros terminaron con otras tantas derrotas. Estos resultados los colocan en la undécima posición, a cuatro puntos de los puestos de fase de ascenso, donde se movieron desde el comienzo de la temporada. Además, para la cita de esta tarde el Estradense acude con ausencias importantes tras la confirmación de la bajas de Ángel y de Mella, y las sanciones de Ian y de Miguel. «Tenemos una plantilla amplia –no es ninguna excusa– y disponemos de jugadores», aclara un Manuti que evidentemente desearía poder tener a todos sus efectivos disponibles.

En cuanto, a la actualidad rojilla, el entrenador de los del Novo Municipal reconoce que «el equipo está atravesando una dinámica mala, pero está trabajando muy bien, se están haciendo las cosas bien para poder revertir esta situación», en referencia al trabajo diario durante los entrenamientos. Por eso, Manuti advierte de lo peligroso que podría llegar a ser confiarse en un encuentro como el de hoy en Cantarrana: «Es una salida muy complicada y un viaje muy largo a un campo de hierba que va a estar espeso. Será un campo de mucha guerra y mucha disputa, que nos va a requerir estar muy bien con mucha concentración. Vamos con la ambición de ganar en Viveiro».

Para el entrenador rojillo tanto el estado del terreno de juego como la envergadura del rival son dos factores que podrían condicionar el devenir del choque. En este sentido, Manuti explica que «el Viveiro es un equipo que en su campo es difícil de ganarle porque Cantarrana normalmente no está en las mejores condiciones. Es un equipo de mucha altura, muy físico, ganador de duelos, sobre todo aéreos, y con el que hay que tener mucho cuidado con el balón parado porque tiene un gran poderío aéreo. Es un rival muy duro que fuera de casa sufre, pero que en su campo es difícil de superar». Y es que los de Alberto López llegan crecidos después de imponerse por la mínima en el derbi lucense, en el campo de A Cheda, al Lugo B con un fantástico tanto conseguido por Mateo en la primera mitad.