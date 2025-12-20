El Disiclín quiere cerrar 2025 con una victoria en casa ante Reconquista

El Disiclín Balonmán Lalín disputa esta tarde en el Lalín Arena (19.00 horas, con arbitraje de los gallegos Pablo Torreiro y Julio Villanueva) su último partido como local con el que se cierra la primera vuelta de la competición regular. Los rojinegros tendrán enfrente a un rival directo como es el Balonmano Reconquista de Vigo, del que sólo le separan un par de puntos en la clasificación provisional.

La reciente paternidad de Pablo Cacheda ha hecho que fuera Pachi el encargado de preparar el choque durante el trabajo semanal. «Los entrenamientos fueron muy bien. Al final, se trata del último partido antes del parón de Navidad, de las vacaciones. Es un partido importante contra un rival que tenemos a 2 puntos. Entonces, los entrenamientos están yendo muy bien, con mucha intensidad y preparando bien el partido», señala el sustituto momentáneo de Cacheda. Al igual que él, Pachi destaca la importancia que está teniendo en este tramo del campeonato la aportación de la cantera debido a la plaga de lesiones. Pachi considera que «hay que seguir tirando de los juveniles, que serán parte de la convocatoria como en los últimos partidos porque a ver si recuperamos a Adrián Losón, que está un poco en duda, y el resto de lesionados siguen sin poder estar disponibles; lo de todos los fines de semana». Así pues, el último partido del año y de la primera vuelta volverá a mostrar a un Disiclín rejuvenecido a base de una camada de jugadores hambrientos de minutos para demostrar su valía, tal y como hicieron frente al Teucro.

Sobre la presencia de Cacheda en el choque, Pachi indica que «esperemos que ya pueda estar Pablo con nosotros. Yo estaré en el banquillo pero seguramente esté Pablo con nosotros. Al final, si puede, nos echará una mano porque al ser él el entrenador ayuda porque es el que más conoce a los jugadores».

Y sobre la opinión que le merece el Reconquista, Pachi manifiesta que se trata de «un rival duro que incluso se reforzó hace un mes con el lateral izquierdo Pousa y, también, un rival directo en la tabla. Creo que es un partido en el que tenemos que intentar imponer nuestro ritmo alto y defender. A nosotros nos va bien cuando somos capaces de estar fuertes en defensa y correr, que es lo que nos gusta. Si conseguimos llevar el partido a ese terreno, creo que vamos a tener opciones de ganar».

Por su parte, desde la directiva del conjunto olívico se utilizaban ayer las redes sociales del club para subrayar que «el equipo vigués viaja con la ambición de encadenar dos victorias por primera vez esta temporada, un objetivo que reforzaría la buena racha y permitiría cerrar la primera vuelta liguera con buenas sensaciones».