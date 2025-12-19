Un derbi inédito en el Coto Ferreiro

Nunca hasta ahora habían coincidido en la misma categoría. El A Estrada Futsal vivió un ascenso meteórico desde su fundación y en poco tiempo el equipo ya peleaba en Tercera División y Segunda B. Mientras el equipo presidido por Rafa Vázquez viajaba por todo el norte de España, el Unión Deportiva A Estrada siguió peleando siempre en las categorías más bajas del fútbol sala autonómico. Esas vidas y caminos opuestos se cruzarán mañana en el primer derbi de rivalidad entre ambos equipos.

El choque, indudablemente, tendrá lugar en el pabellón Coto Ferreiro, una pista que ambos equipos comparten esta temporada. Será el UD A Estrada el que ejerza como anfitrión en esta primera vuelta, tocándole al A Estrada Futsal en la segunda. El duelo ha quedado fijado para las 20.00 horas y en él se verán las caras dos equipos con objetivos opuestos.

Los de Diego Castro parten con el objetivo del ascenso. En realidad este derbi se explica por culpa del descenso a los infiernos vivido por el equipo azulón, que decidió en su día renunciar y perder categorías, acabando finalmente en Primera Autonómica. El equipo firmó un comienzo imparable, con nueve victorias consecutivas. En las últimas dos jornadas sin embargo sumaron una derrota y un empate, lo que hace que compartan el liderato con el que está llamado a ser su gran rival en la pelea por el ascenso, el Nauga Coruña.

Los 28 puntos de los azules tras once jornadas contrastan con los nueve que sumó el equipo del UD A Estrada, cuyo objetivo es mantener la categoría. Por el momento marchan cuartos por la cola, en puestos de descenso directo. Han perdido sus últimos cuatro partidos disputados.

Los de Diego Castro parten por lo tanto como favoritos, aunque en un derbi, todo puede pasar.