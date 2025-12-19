El Coreti despide el año frente a Mareantes, un rival directo

Fin de semana intenso para los equipos del Rugby Lalín para despedirse de 2025. El Coreti masculino recibe mañana en el Cortizo a un rival directo como el Mareantes Barbanza, en un partido que dará comienzo a las 18.00 horas. Los «abellones» intentarán hacerse con la segunda victoria de la temporada antes del parón navideño.

De igual forma, las chicas del Avatel viajan a tierras coruñesas para medirse al líder CRAT B A Coruña. El encuentro también se jugará a las seis de la tarde, en la Cidade Deportiva A Torre. Las «abellonas» quieren hacer saltar la banca y acabar con la imbatibilidad de las herculinas, en lo que sería la gran campanada de la jornada liguera.

Por otro lado, el M14 del Coreti juega esta mañana, a las 12.00 horas, en el Universitario de Ourense ante el Ourense Santiago. Y en el Cortizo, a las 13.00 horas, el M14 «abellón» recibe al Pontevedra RC.