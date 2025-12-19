Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Tercera

Cara a cara entre el Estrada Basket y el Basketdeza

Formación del A Estrada Basket sénior. | Bernabé

REDACCIÓN

A Estrada

La jornada en Tercera División dejará un cara a cara entre el Óptica Fondevila Estrada Basket y el Basketdeza. Ambos equipos se enfrentarán el domingo a las 12.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro de A Estrada. Los dezanos marchan cuartos y los estradenses son octavos. El equipo femenino del A Estrada Basket juega mañana a las 16.00 horas en la pista del Sagrado Corazón.

