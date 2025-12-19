Gimnasia | Trampolín
La campeona del mundo Melania Rodríguez imparte clase en A Estrada
REDACCIÓN
«Melania es de la casa. Para nosotros es una honra poder contar con ella cada vez que organizamos algo». Son las palabras de Sofía Mosteiro, entrenadora del Club Ximnasia A Estrada. La entidad organizará el próximo día 26 una clase magistral de habilidades gimnásticas en la que contarán con las enseñanzas y consejos de una mujer que hace solo unas semanas acaparaba elogios tras convertirse en Campeona del Mundo de Gimnasia de Trampolín.
No es la primera que Melania Rodríguez participa en una actividad del equipo estradense, que mantiene una gran relación con el Ximnasia Pontevedra y con la campeona del mundo. «Es una mujer muy cercana y un ídolo para nuestros gimnastas», afirma Mosteiro, quien también participará en este curso para explicar trabajo de control postural y esquema corporal. Melania, junto a Alberto Soliño, se encargarán de trabajar en las habilidades de los participantes. Será de 9.30 a 14.30 horas en las instalaciones de la Fundación de A Estrada. La inscripción ya está abierta.
