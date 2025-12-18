La federación reconoce el trabajo de las escuderías de Lalín, Silleda y A Estrada

Una vez superado el plazo de presentación de alegatos de los organizadores de las diferentes pruebas integradas en los Campeonatos Xunta de Galicia de 2025 la Federación Gallega de Automovilismo ha anunciado los dos mejores organizadores de cada uno de ellos. En esta lista destaca la presencia de cuatro carreras organizadas en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes: El Rali do Cocido, el Rallysprint de Silleda, la Subida á Estrada y el Ralimix da Sidra.

El Rali do Cocido ha sido reconocido como el mejor dentro del Campeonato Gallego de Rallyes 2025. La competición organizada por la Escudería Lalín-Deza se impuso en este duelo al Rallye de Pontevedra, organizado por la Escudería Congostra Team Sanxenxo. Como es habitual, el evento dezano fue un éxito de público y organización, como se vio en los tramos y en los diferentes tramos por los concellos de Lalín y Rodeiro.

Dentro del Campeonato Gallego de Montaña, la segunda mejor prueba del campeonato del 2025 ha sido la Subida á Estrada, organizada por la Escudería Estradense. La prueba celebrada en A Estrada ya fue elegida en varias ocasiones como la mejor del Gallego, aunque en esta ocasión se ha visto superada en el ránking por la Subida á Pontenova.

El Rallysprint Concello de Silleda fue elegido como el mejor Rallysprint del año. Lo hizo tras imponerse en esta clasificación a la prueba organizada por Motor Piñor. La Escudería Silleda muestra así su buena organización en una carrera que vivía su segunda edición.

Por último, destaca la elección del Rallymix da Sidra como la mejor prueba del Gallego de rallymix. La cita organizada por la Escudería San Paio acaba de anunciar que no seguirá en el campeonato del 2026 entre críticas a la federación gallega, entidad que ahora reconoce su organización.

El motivo de la publicación de tan sólo los dos primeros clasificados y no de todas las competiciones como se hacía hasta ahora se debe a la voluntad de los organizadores de no desanimar a sus colaboradores en el caso de no ser uno de los primeros. De esta forma, la FGA busca animarlos a continuar trabajando para mejorar este deporte.