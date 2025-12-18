Fútbol | Tercera
El Estradense jugará el sábado su partido contra el Viveiro
Será su último encuentro antes del parón de Navidad
REDACCIÓN
El Estradense despedirá el año visitando el campo del Viveiro, un partido que ha sido adelantado al próximo sábado. Tendrá lugar en el campo de Cantarrana a partir de las 16.15 horas. Tras este encuentro los de Manuti no volverán a jugar hasta el día 11 de enero, cuando recibirán en el Novo Municipal de A Estrada al líder Compostela.
Los rojillos afrontan la salida a Viveiro con la necesidad de volver a ganar después de seis jornadas consecutivas sin lograrlo. Además, sus tres últimos encuentros terminaron con derrotas. Estos resultados los han situado en la undécima posición, a cuatro puntos de los puestos de play-off de ascenso, donde se movieron desde el comienzo de la temporada.
Sporting Estrada
El Sporting Estrada por su parte también ha decidido adelantar su jornada al sábado. Los de Tinto recibirán al Campo Lameiro en el estadio Manuel Regueiro a partir de las 18.30 horas. Los estradenses también buscan en este partido volver a la senda de la victoria después de siete partidos consecutivos sin vencer.
