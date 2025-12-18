Brais Rey se proclama campeón provincial de campo a través

El Atletismo A Estrada se desplazó a Zamans para disputar el Campeonato Provincial de campo a través. En sub16 se vio una victoria incontestable de Brais Rey. Situado en puestos cabeceros desde el inicio, controló la prueba y realizó un cambio en los últimos 300 metros para ser campeón provincial de campo a través. El Atletismo A Estrada logró además el tercer puesto por equipos gracias a la aportación de Brais, Boel Rivadulla como 17 y Mauro Míguez como 19, completando el equipo Andrés Duro.

En féminas sub16 contaron con la importante baja de Sara Neira. A pesar de eso, el equipo terminó siendo quinto de la general. Lara García como 15, Catuxa Temes 17 y Emma Fernández como 27.

En sub14 compitieron en una distancia de 2km Alba Ferro, Mauro Carro e Iván Míguez. En sub12 femenino finalizaron en la séptima posición con un equipo formado por María Esther Vázquez, Agrieta Porto, Erea Sano Martín y Sofía Marque.En los más pequeños, los sub10, participaron bajo el nombre de A Estrada Lucía Ramos y Carlos Míguez.

Lanzamientos largos

La estradense Carlota López terminó segunda en la prueba de la lanzamiento de jabalina absoluta la realizada en la tercera jornada del I Circuito Gallego de Lanzamientos Largos. Acudía con la intención de superar la barrera de los 30 metros, tras unas buenas semanas de entrenamientos. Sin embargo, los últimos apoyos y el bloqueo final no fueron lo suficientemente firmes y eficientes debido al miedo a resbalar. A pesar de eso alcanzó en su mejor intento los 28,00 metros. Logró el segundo puesto y el tercero en la general de este circuito 2025.