El Máster de Galicia prepara su sexta edición
El 6 Master de Galicia ya tiene fecha. El evento organizado por Forcarei MotorSport abrirá de nuevo el curso automovilisto los días 24 y 25 de enero en el Circuito de A Madalena. La organización trabaja ya a falta de poco más de un mes en un evento ya consolidado en el calendario deportivo, una prueba que ha reunido a miles de personas en las pasadas ediciones. “Estamos trabajando como siempre en reunir un plantel de inscritos espectacular, pues es la clave del éxito de la prueba. Los pilotos son los que hacen esta fiesta. Para un pueblo como Forcarei es espectacular reunir a tanta gente año tras año, llegando a duplicar su población en un solo día. Buscamos hacer una prueba atractiva para público y equipos, donde se mezcle la competitividad y el buen ambiente”. El circuito de A Madalena verá de nuevo a pilotos como Víctor Senra, Alexis Vieitez, Jorge Perez o Alberto Meira, entre otros.
