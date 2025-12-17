La cancelación del Rallymix da Sidra después de cuatro ediciones fue una de las principales sorpresas en el calendario de la Federación Gallega de Automovilismo para la temporada 2026. La prueba estradense promovida por la Escudería San Paio había contado con una gran acogida en sus primeras ediciones, tanto por parte de los pilotos como de los aficionados. Para saber más de esta decisión acudimos a Manolo Orrea, gran valedor de la prueba de rallymix organizada en Callobre, quien apunta a la federación como el motivo de esta drástica decisión.

«Decidimos cancelar la carrera como señal de protesta. La federación no ha parado de ponernos trabas y de acosarnos por tonterías. No estamos aquí para llevar patadas, así que mejor no organizar nada», lamentó el director de carrera, quien no descarta sin embargo que el Rallymix da Sidra pueda volver a celebrarse en el futuro. Para ello sin embargo pone sus condiciones. «O vienen al camino o hay un cambio de directiva en la federación», apuntó recordando que en 2026 habrá elecciones a la presidencia de la federación autonómica. «Ya se están preparando una candidatura alternativa y espero que venga un cambio», sentenció.

El malestar de la Escudería San Paio con la federación gallega viene de lejos pero se acentuó especialmente en la pasada edición del Rallymix da Sidra. La primera sorpresa llegó con la puntuación. «Pasamos de ser la carrera con más puntuación del campeonato a una de las últimas. Todo eran problemas por todos lados», recuerda.

«El día antes de la carrera, el viernes por la noche, nos obligaron a quitar un arco homologado que colocamos en el salto porque decían que era peligroso. El observador nos puso un montón de excusas. Decía que era cosa de la FIA, que aquí no pinta nada. Pero luego vas a otras carreras y ves arcos hechos en casa, sin estar homologados, y nadie dice nada. Fueron problemas y pegas por todos lados. A día de hoy todavía no nos dieron el informe el observador. Con esta gente no se puede ir a ningún lado», manifestó. «No podemos seguir así. Las reglas tienen que ser para todos iguales. Yo soy de los que pienso que cuantas más carreras y escuderías, ,mejor. Otros sin embargo solo quieren tener a sus carreras y sus escuderías. Si realmente te gusta el automovilismo, no haces eso».

Orrea apunta a que ha recibido un gran número de llamadas de pilotos dándole su apoyo. Su intención es seguir colaborando en la organización de otras carrera, pero ya no lo hará en la carrera «de casa».