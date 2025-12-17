El Lamela pierde y cede el liderato al Val do Ulla

El Val do Ulla se convirtió en el nuevo líder del grupo comarcal de Segunda Autonómica y todo gracias a la derrota del Lamela por 2-0 en el campo del Fátima. Eso hizo bueno el empate sin goles que el Val do Ulla firmó contra el Cogal Rodeiro, que ahora queda tercero en la tabla. Por abajo destacó la victoria del Silleda, que abandonó el farolillo rojo tras imponerse al Santa Marta por 2-0.