David Failde, convocado por España para el torneo 4 Naciones

Los Hispanos Junior ya encaran la primera concentración del próximo 2026. Del 8 al 10 de enero, el equipo dirigido por Nacho Moyano disputará el Torneo Internacional 4 Naciones en Francia, en la Salle du Haras de Angers. Para esta concentración, el seleccionador nacional ha hecho oficial la lista de 17 jugadores. Entre los seleccionados se encuentra el guardameta dezano David Failde, que milita en el Club Deportivo Bidasoa.