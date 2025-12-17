Balonmano
David Failde, convocado por España para el torneo 4 Naciones
REDACCIÓN
Lalín
Los Hispanos Junior ya encaran la primera concentración del próximo 2026. Del 8 al 10 de enero, el equipo dirigido por Nacho Moyano disputará el Torneo Internacional 4 Naciones en Francia, en la Salle du Haras de Angers. Para esta concentración, el seleccionador nacional ha hecho oficial la lista de 17 jugadores. Entre los seleccionados se encuentra el guardameta dezano David Failde, que milita en el Club Deportivo Bidasoa.
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Más de cien vigueses alquilan su coche particular para conseguir un ingreso extra
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Desaparecida en Lalín una mujer de 58 años que padece alzhéimer
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia
- Comunidades de propietarios de Vigo limitan la decoración navideña para controlar el consumo eléctrico
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón