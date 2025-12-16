Paula Pena, bronce en el Campeonato de España

Diez deportistas del Club Natación y Salvamento A Estrada compitieron el pasado fin de semana en el IV Campeonato de España de invierno de salvamento en la Piscina Rosario Dueñas de Ourense. Fueron dos días de salvamento al más alto nivel, midiéndose con las mejores marcas nacionales, muchos de ellos internacionales con las selecciones o con sus equipos.

Los mejores resultados los alcanzó la deportista estradense Paula Pena que, siendo todavía cadete, alcanzó la medalla de bronce en la prueba de 50 m remolque de maniquí de la categoría juvenil, y participó en la final B de la categoría absoluta.

El deportista Andrés Carballeda alcanzó el pase a la final B de la categoría absoluta en las pruebas de 50 m remolque de maniquí y en la de 100 m combinada de salvamento. Roi Loureiro por su parte participó en la final B de la categoría absoluta en el 100 m socorrista.

Todos intentaron mejorar sus marcas personales y aprovechar las oportunidades de aprendizaje que les brinda la participación en un campeonato nacional de este nivel.