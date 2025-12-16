Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bádminton | Sub-19

Dos oros para la estradense Zoe Villar

Zoe, en el peldaño más alto.

Zoe Villar, del Cub Bádminton A Estrada, se desplazó a Tui para disputar un TTR en categoría sub 19. La estradense se llevó el oro en individual, ganando en la final a su compañera de dobles, Aldara Iglesias. Juntas conseguirían el oro en dobles tras ganar a Maya Fernández y Aroa García.

