Atletismo | Marcha

Natalia Rivas finaliza novena en el Nacional

La atleta estradense Natalia Rivas disputó el pasado fin de semana el Campeonato de España de Marcha dentro de la categoría Sub-20 y sobre la distancia de cinco kilómetros. La deportista del Ría de Ferrol terminaría ocupando la novena posición.

