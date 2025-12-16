El Estradense busca explicaciones

Es complicado entender lo que le está pasando al Estradense esta temporada. Para encontrar una racha de resultados tan mala hay que irse a hace tres años, cuando David Paez iniciaba su proyeto al frente del equipo rojillo. Los cambios no sentaron bien a un Estradense que necesitó once partidos para sumar su primera. A partir de ahí, el equipo mejoró y terminó logrando el objetivo de la permanencia. Esta temporada, la situación es diferente. Si lo de Paez se puede achacar a la necesidad de encajar las piezas, el drástico cambio del equipo de Manuti no encuentra una explicación clara.

Los rojillos sumaron quince puntos en la ocho primeras jornadas, colocándose terceros y siendo el equipo menos goleado con solo cuatro tantos en contra. A partir de ahí, solo han sido capaces de sumar 3 puntos de 18 posibles. Son seis jornadas consecutivas sin ganar, perdiendo por el camino ocho posiciones.

La situación llevó ayer al presidente de la entidad, Toño Camba, a bajar al entrenamiento del equipo rojillo en el Novo Municipal para hablar con la plantilla. Su intención sin embargo no era reprender a los jugadores. «No hay nada que reprocharles. Quiero hablar con ellos y animarlos. Si diésemos una mala imagen me preocuparía pero no es así. Fueron seis partidos sin ganar pero no lo merecimos» afirmó el dirigente, quien destacó la numerosas ocasiones y el gran encuentro jugado ante el Somozas. «Me preocupa que no salgan las cosas no el equipo. Lo vi a todos animándose y dándolo todo. Hablaré con ellos para pedirles que sigan unidos y que no bajen los brazos. Es cierto que se nos fueron muchos puntos pero solo estamos a cuatro de los puestos de play-off».

En el mismo sentido se manifestó el entrenador del Estradense. «Es difícil de explicar lo que nos está pasando pero creo que no es preocupante. El Estradense se vio en situaciones más graves en otras temporadas. Hay que centrarse en volver a sumar puntos porque ahora mismo no estamos cumpliendo nuestro objetivo. Tendríamos que acabar la primera vuelta con 25 puntos y tenemos 18 cuando quedan tres partidos por jugar», afirmó.

Manuti no considera que su equipo esté jugando peor que en el tramo inicial de la liga. «No estamos jugando peor. El equipo está jugando bien. Tampoco es un problema interno. Veo a los jugadores implicados. Contra el Somozas no dejaron de buscar el empate hasta el final. Contra el Arosa por ejemplo es cierto que a lo mejor bajamos un poco los brazos con el 2-0 pero ayer no dejaron de creer hasta el final. Salieron muy enchufados al campo. Lo único que les puedo reprochar es que quizás estaban demasiado tranquilos cuando encadenamos tres empates. Creo que veían claro que las victorias llegarían y no fue así».

Los rojillos están dejando buena imagen a pesar de no conseguir ganar pero los números hablan en su contra. Uno de los cambios principales es el cambio defensivo, pasando de ser el equipo menos goleado a encajar ocho goles en seis jornadas. Ese factor no se está viendo compensado en el área contraria donde las oportunidades creadas no se están aprovechando. Pedrosa atraviesa un bache con el gol y nadie está llenando ese hueco. Jugadores como Gerard, Ian, Padín, Raúl o Iván están peleados con el gol y están siendo defensas y centrocampistas lo que asumen ese papel.