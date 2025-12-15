El Lalín demuestra su solidez ante el Puebla

El Lalín prolongó ayer su buen momento de forma con una victoria por 4-1 ante el Puebla que les permite escalar posiciones en la tabla. Los de Dani Méndez aprovecharon el empate del Órdenes para subir a la segunda posición de la clasificación. Ahora solo tienen por delante al intratable Negreira, que manda con autoridad en la Preferente Norte con 38 por los 33 que tienen ahora los rojinegros.

El triunfo firmado ayer en el Cortizo alarga la racha del Lalín a los once partidos consecutivos sin perder, con nueve victorias y dos empates. Pero además, el choque ante el Puebla volvió a mostrar un Lalín muy serio en defensa y con mordiente en ataque –marcaron siete goles en sus dos últimos partidos–, una imagen que solidez que ya ilusiona a la parroquia rojinegra. «El equipo se lo cree y demostró que queríamos colocarnos segundos», afirmó el técnico Dani Méndez tras el choque.

Esa mentalidad ante un Puebla en tierra de nadie se dejó notar desde el primer momento Los rojinegros tardaron solo ocho minutos en anotar sus dos primeros goles. Llegaron por medio de dos jugadores que no han parado de crecer en los últimos encuentros, el delantero Eloy y el extremo Manu Vilariño. El choque quedaría encarrilado a la media, con el segundo de la tarde de Eloy. Los locales tuvieron más ocasiones para ampliar su cuenta pero fue el Puebla en el marcó al filo del descanso tras aprovechar un penalti en uno de los pocos fallos de la seria zaga lalinense.

Tras el paso por los vestuarios, los de Dani Méndez fueron capaces de llevar el partido al terreno que más les interesaba. Los segundos 45 minutos transcurrieron sin casi ocasiones de gol por ambas partes. El reloj jugaba a favor de los locales y más después de que Brais Calvo anotase un gol marca de la casa con un disparo desde 25 metros. Ese tanto sentenció el choque en el que ya solo hubo que esperar al pitido final.