Derrotas de Sporting Estrada y Agolada como visitantes

Sporting Estrada y Agolada prolongaron ayer su mala racha con sendas derrotas como visitantes. Ambos afrontaban complicadas salidas y no fueron capaces de arrancar un punto. Los de Tinto perdieron por 1-0 en su visita al campo del líder Ribadumia. El choque lo decidió un solitario tanto de Pedro Giménez justo antes de llegar al descanso. A partir de ahí el líder hizo valer su seguridad defensiva ante un Sporting que buscó el empate sin éxito. Los amarillos quedan así en la decimosegunda posición tras encadenar siete partidos consecutivos sin conocer la victoria.

El Agolada por su parte seguirá cerrando la clasificación con cuatro puntos en quince jornadas y sin haber logrado estrenar su casillero de victorias. Ayer cayeron por 3-0 en el campo del Unión. El choque se mantuvo igualado hasta el minuto 74, cuando Daniel marcó un tanto en propia meta. A partir de ahí, el partido se rompió con dos nuevos tantos del equipo de Rianxo.